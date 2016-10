Force India geeft Hülkenberg vrij

BERLIJN - Teambaas Vijay Mallya van Force India heeft vrijdag het vertrek bevestigd van Formule 1-coureur Nico Hülkenberg. De 29-jarige Duitser had nog een contract tot eind 2017 met de Indiase renstal, maar houdt het na dit seizoen voor gezien. ,,We respecteren zijn besluit om nieuwe kansen te pakken'', liet Mallya weten.

Hülkenberg zet zijn loopbaan in de Formule 1 waarschijnlijk voort bij Renault. Volgens Duitse media heeft hij met de Franse renstal een akkoord bereikt over een contract voor twee jaar, met een optie voor nog een seizoen. Zijn landgenoot Pascal Wehrlein (21) van Manor is een serieuze kandidaat om over te stappen naar Force India.

Hülkenberg is bezig aan zijn vierde seizoen voor de renstal uit India, na een uitstapje tussendoor bij Sauber. Hij eindigde in 111 GP-races nog nooit op het podium. De Mexicaan Sergio Perez rijdt in elk geval ook volgend jaar voor Force India, dat nog altijd met financiële problemen worstelt.

Bij Renault kunnen de Deen Kevin Magnussen en de Brit Jolyon Palmer dit seizoen weinig indruk maken.