ANP Murray eenvoudig naar halve finale Shanghai

SHANGHAI - Andy Murray heeft zich vrijdag vrij eenvoudig voor de halve finales van het Masters-toernooi in Shanghai geplaatst. De Schot was in de kwartfinale snel klaar met de lager geplaatste David Goffin. De Belg, de mondiale nummer twaalf, kon weinig tegen de nummer twee van de wereld uithalen: 6-2 6-2. De partij was na anderhalf uur gespeeld.

Door ANP - 14-10-2016, 14:14 (Update 14-10-2016, 14:14)

Murray kan zich gaan opmaken voor de halve eindstrijd waarin de Amerikaan Jack Sock of de Fransman Gilles Simon zijn tegenstander is.

Eerder op de dag plaatsten Novak Djokovic en Roberto Bautista Agut zich voor de andere halve finale. De Servische nummer één versloeg Mischa Zverev uit Duitsland na een hevige strijd: 3-6 7-6 (4) 6-3. De Spanjaard rekende af met de Fransman Jo-Wilfried Tsonga: 6-3 6-4.