Vrouwen sluiten WK in Qatar af met wegrace

DOHA - De vrouwen komen zaterdag bij de wereldkampioenschappen wielrennen in Qatar voor de laatste keer in actie. Dan staat de wegwedstrijd over 134,5 kilometer, die waarschijnlijk eindigt in een massasprint, op het programma. De rensters eindigen de koers met een zevende slotronde van 15,2 kilometer op The Pearl, het kunstmatig aangelegde eiland voor de kust van Doha.

Door ANP - 15-10-2016, 3:25 (Update 15-10-2016, 3:25)

De Nederlandse Marianne Vos en Kirsten Wild kunnen op de weg voor de winst gaan. De Brabantse oud-wereldkampioene (2006, 2012 en 2013) hoopt op een zware koers. ,,We hebben daar de rensters voor. Ook Kirsten Wild is een echte sprintster.''

Wild behaalde in Qatar al goede resultaten. Zo zegevierde ze vier keer in het eindklassement van de Ronde van Qatar. Ook Chantal Blaak, afgelopen zondag nog winnares van de ploegentijdrit met haar team Boels-Dolmans, en Ellen van Dijk gelden onder anderen als kanshebber. Van Dijk greep dinsdag net naast de wereldtitel op de individuele tijdrit.

De vrouwen gaan zaterdag om 11.45 uur Nederlandse tijd van start. De finish wordt rond 15.20 uur verwacht.