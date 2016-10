Dideriksen houdt Wild van wereldtitel af

DOHA - De Deense Amalie Dideriksen heeft zaterdag in Doha verrassend de wereldtitel veroverd in de wegwedstrijd van het WK wielrennen voor vrouwen. Dideriksen versloeg de Nederlandse Kirsten Wild in de massasprint. Het brons was voor de Finse Lotta Lepistö.

Door ANP - 15-10-2016, 15:28 (Update 15-10-2016, 15:39)

De zege voor de pas twintigjarige Dideriksen was niet verwacht. Zelf verklaarde ze na haar zege dat een top tien-notering haar doel was. ''Daar droomde ik van. Maar ik had vandaag zulke goede ploeggenoten, die mij ook nog terug hebben gebracht na een val. Ik heb in de sprint het wiel van Wild gekozen. Dat ik hier win, is een verrassing, ook voor mij.''

Wild had in de slotkilometers volop ondersteuning van ploeggenotes als Ellen van Dijk, Amy Pieters en Marianne Vos. Die laatste trok de sprint aan voor de Zwolse, die zaterdag haar 34e verjaardag vierde maar zichzelf geen mooi verjaardagscadeau bezorgde.