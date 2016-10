Wild beleeft weinig vreugde aan WK-zilver

DOHA - Kirsten Wild moest tot haar 34e verjaardag wachten op haar eerste medaille bij een WK wielrennen op de weg. De kleur zilver bezorgde haar zaterdag in Doha weinig vreugde. ''Ik ben stiekem behoorlijk teleurgesteld'', zei ze bij de NOS na de huldiging. De pas twintigjarige Deense Amalie Dideriksen had de Zwolse verrassend geklopt in de massasprint.

Door ANP - 15-10-2016, 16:04 (Update 15-10-2016, 16:04)

Wild wist dat ze op het vlakke parcours in Qatar een goede kans had. ''Ik heb hiernaar toegeleefd. Dit was mijn kans. We hebben met de ploeg een goede wedstrijd gereden. Alleen kwamen we in de laatste kilometer misschien net een 'poppetje' te kort.''

Marianne Vos moest daarom net iets te vroeg de weg vrijmaken voor Wild, die Dideriksen in haar wiel wist. ''Ik voelde dat het wat vroeg was en Amalie is ook heel sterk. Het was zij, ik, zij, ik en het werd helaas zij.''