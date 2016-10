Murray tegenover Bautista in finale Shanghai

SHANGHAI - Andy Murray staat zondag in de finale van het Masters-toernooi in Shanghai tegenover Roberto Bautista Agut. De Schot drong zaterdag redelijk eenvoudig door naar de eindstrijd door de Fransman Gilles Simon te verslaan. Simon, de mondiale nummer 32, kon weinig beginnen tegen de nummer twee van de wereld. Het werd 6-4 6-3 in de Chinese stad.

Door ANP - 15-10-2016, 16:26 (Update 15-10-2016, 16:26)

Bautista Agut won eerder op zaterdag verrassend van Novak Djokovic. De Servische tennisser stond machteloos tegenover de sterk spelende Spanjaard: 6-4 6-4. Het is de eerste keer dat de mondiale nummer negentien in de finale staat van het toernooi.

De nummer één van de wereld keek meermaals ontgoocheld toe hoe de Spanjaard de ene na de andere rake klap uitdeelde en was zijn frustraties niet altijd de baas. Djokovic en Bautista Agut stonden in de Chinese stad voor de zesde keer tegenover elkaar. In alle andere vijf ontmoetingen was de Serviër sterker.