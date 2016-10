Tennisster Rus naar finale

EQUEURDREVILLE - Tennisster Arantxa Rus heeft zaterdag de finale bereikt van het ITF-toernooi in het Franse Equeurdreville. Ze verraste in de halve eindstrijd de als eerste geplaatste Ivana Jorovic uit Servië: 6-4 7-5.

Door ANP - 15-10-2016, 18:57 (Update 15-10-2016, 18:57)

Rus stuit zondag in de finale op Maryna Zanevska, de nummer twee van de plaatsingslijst uit Oekrainë. De Nederlandse steekt in goede vorm. Ze won twee weken geleden nog het ITF-toernooi in het Thaise Hua Hin.