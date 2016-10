Sprinters verwacht in strijd om regenboogtrui

ANP Sprinters verwacht in strijd om regenboogtrui

DOHA - Vijf jaar nadat Mark Cavendish in Kopenhagen de wereldtitel veroverde, krijgen de sprinters in de woestijn van Qatar weer een kans om de regenboogtrui te veroveren. De wegwedstrijd bij de vrouwen eindigde zaterdag in een massasprint en alleen hevige wind lijkt dat scenario zondag bij de mannen te kunnen verstoren.

Door ANP - 16-10-2016, 7:34 (Update 16-10-2016, 7:34)

Wind kan leiden tot zogenoemde waaiers, iets waar Niki Terpstra op hoopt. De slimme Noord-Hollander denkt dan vooral aan de eerste 150 kilometer waarin de wind vrij spel heeft. Daarna volgen een aantal lokale ronden, tussen de hoge gebouwen in Doha. Jammer, vindt Terpstra, die de Ronde van Qatar twee keer op zijn naam schreef. ,,Het is net zoiets als een bergetappe rijden waar Alpe d’Huez inzit, drie keer er overheen gaan en dan beneden finishen'', maakte hij eerder in de week een vergelijking.

Bij een massasprint zijn er tal van kanshebbers. Cavendish, titelverdediger Peter Sagan, rassprinters als Marcel Kittel en André Greipel, e belg Tom Boonen en misschien zelfs Dylan Groenewegen, ze wanen zich allemaal kansrijk in de koers die om 9.30 uur Nederlandse tijd begint.