ANP Peng Shuai wint tennistoernooi in eigen land

TIANJIN - De Chinese tennisster Peng Shuai heeft zondag het WTA-toernooi van Tianjin gewonnen. De 30-jarige Peng versloeg in de finale in haar vaderland de vier jaar jongere Amerikaanse Alison Riske. Ze had daarvoor twee sets nodig: 7-6 (3) 6-2.

Door ANP - 16-10-2016, 11:32 (Update 16-10-2016, 11:32)

Voor Peng is het haar tweede WTA-titel nadat ze in 2014 het toernooi in Nanchang won. Riske blijft op één WTA-toernooizege steken, twee jaar geleden was ze de beste in Tianjin. Riske had zaterdag in de halve finales de als tweede geplaatste Svetlana Koeznetsovsa uitgeschakeld. Peng had eerder in de kwartfinales het geluk dat haar opponente Agnieszka Radwanska, de Poolse nummer één van de plaatsingslijst, met een dijbeenblessure moest afzeggen.