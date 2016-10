Wanjiru verrast favorieten marathon Amsterdam

ANP Wanjiru verrast favorieten marathon Amsterdam

AMSTERDAM - De Keniaan Daniel Wanjiru heeft zondag de TCS Amsterdam Marathon gewonnen. De 24-jarige langeafstandsloper, een wereldtopper op de halve marathon, was nog niet eerder onder de 2.08 gefinisht en had nog nooit een grote marathon gewonnen. In Amsterdam realiseerde hij een officieuze tijd van 2.05,19.

Door ANP - 16-10-2016, 12:08 (Update 16-10-2016, 12:26)

Dat was ook een parcoursrecord. Dat stond sinds 2013 in 2.05,36 op naam van drievoudig winnaar Wilson Chebet, eveneens uit Kenia. Sammy Kitwara finishte als tweede, Marius Kimutai zorgde met de derde plaats voor een volledig Keniaans podium. ,,Ik ging voor een pr en wist dat dat er inzat. Ik heb goed getraind de laatste weken'', vertelde de winnaar, die blij verrast was met zijn zege in Amsterdam. ,,Deze overwinning zal ik nooit vergeten. Ik moet hier zeker terugkomen.''

Wanjiru sloot in de slotfase aan bij een kopgroep van drie Kenianen van wie Mule Wasihun na 35 kilometer als eerste het tempo niet meer kon volgen. In het Vondelpark liet Wanjiru zijn andere medevluchters achter zich, waarna hij alleen aankwam in het Olympisch Stadion. De eerste acht atleten die de finish passeerden kwamen uit Kenia. De laatste van dat achttal was Bernard Kipyego, de winnaar van de afgelopen twee edities. ,,Ik had een plan, maar je weet nooit hoe het in de wedstrijd uitpakt'', aldus Wanjiru.

De strijd om de Nederlandse titel werd beslist in het voordeel van Khalid Choukoud. De geboren Marokkaan kwam (officieus) tot 2.11,24 en zat daarmee ruim een halve minuut boven zijn persoonlijk record. Choukoud voldeed ook niet aan de limiet (2.11) voor deelname aan de WK van 2017. Ruim vier minuten na hem finishte Koen Raymaekers als tweede Nederlander. Het brons in de nationale titelstrijd ging naar Wouter Jansen, die in zijn eerste marathon tot een tijd van 2.23,25 kwam.