Melkamu snelste vrouw in Amsterdam

AMSTERDAM - De Ethiopische Meselech Melkamu was zondag bij de vrouwen de snelste in de TCS Amsterdam Marathon. De 31-jarige Melkamu had eerder dit jaar al de marathon van Hamburg op haar naam geschreven. In Amsterdam kwam ze niet in de buurt van haar persoonlijk record van 2.21,02. Ook het parcoursrecord bleef ongemoeid: 2.21,09. Melkamu passeerde de finish na 2.23,20 (officieus).

Door ANP - 16-10-2016, 12:13 (Update 16-10-2016, 12:17)

Op iets meer dan een minuut passeerde haar landgenote Abebech Afework als tweede de finish, gevolgd door Eunice Chumba, die voor Bahrein uitkomt.

De Nederlandse titel, die in Amsterdam op het spel stond, ging naar Ruth van der Meijden. De 32-jarige duatlete uit Rhenen kwam binnen in een (officieuze) tijd van 2.33,43. Daarmee haalde ze ruim anderhalve minuut van haar persoonlijk record af.