Murray pakt Masters in Shanghai

ANP Murray pakt Masters in Shanghai

SHANGHAI - Tennisser Andy Murray heeft zondag het Masterstoernooi van Shanghai gewonnen. De Schot, als tweede geplaatst in de Chinese stad, was in de finale te sterk voor de Spanjaard Roberto Bautista. Murray had niet meer dan twee sets nodig: 7-6 (1) 6-1.

Door ANP - 16-10-2016, 12:57 (Update 16-10-2016, 12:57)

Murray verkleinde daarmee de afstand op de wereldranglijst tot nummer één Novak Djokovic, die zaterdag in de halve finales verrassend onderuit ging tegen Bautista. Vorige week won hij ook al het toernooi van Peking, de teller staat inmiddels op zes toernooizeges dit jaar.