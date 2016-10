Dumoulin en Langeveld vroeg klaar op WK

DOHA - Tom Dumoulin en Sebastian Langeveld behoorden zondag tot de renners die bij de eerste doorkomst op het lokale circuit in Doha hun wegwedstrijd bij de WK wielrennen beëindigden. Beide Nederlanders hadden met pech te kampen waardoor ze voorin ontbraken. ,,Ik reed nu tussen renners die ik de rest van het jaar amper zie'', vertelde Dumoulin, die te maken kreeg met twee lekke banden, bij de NOS. Dumoulin was toch al niet blij in Qatar, een land dat hij niet geschikt achtte voor de wereldtitelstrijd.

De Limburger belandde na een bocht net als meer renners op een strook waar veel rommel lag. ,,Ik reed op een steen en had twee lekke banden. Het is balen. Je hoopt nog dat het stilvalt voorin, maar eigenlijk rijd je dan al te ver achterop. En je rijdt bovendien met renners met wie je het gat sowieso niet meer dicht gaat rijden.''

Langeveld miste eveneens de slag en werd in een achtervolgende groep geveld door een lekke band. ,,Heel erg zonde om zo het seizoen te moeten besluiten. Ik had me goed voorbereid, maar dit past een beetje in de tendens van dit jaar voor mij.''