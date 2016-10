Burger verliest voor zesde keer op rij finale

SANTA MARGHERITA DI PULA - Finales beginnen langzaamaan een frustratie te worden voor Cindy Burger. De 23-jarige Nederlandse tennisster stond zondag in de eindstrijd van het ITF-toernooi in Santa Margherita di Pula (op het Italiaanse eiland Sardinië), en wist weer niet te winnen. De Kroatische Tereza Mrdeza was met 6-3 6-4 te sterk. Burger heeft nu zes finales op rij verloren.

Burger, de nummer 138 van de wereld, was als eerste geplaatst. Mrdeza begon het toernooi als nummer 402 en zal een flink stuk stijgen. Ruim twee jaar geleden schreef de Volendamse Burger het laatst een toernooi op haar naam. Dat was in Perigeux. Daarna ging het mis in de finales in Boedapest, Hechingen, Curitiba, Tunis, Le Havre en dus zondag in Santa Margherita di Pula.