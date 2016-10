Titel en WTA-ticket voor Cibulkova

LINZ - De Slowaakse tennisster Dominika Cibulkova heeft zondag het toernooi van Linz op haar naam geschreven. De als tweede geplaatste speelster was in Oostenrijk in twee sets te sterk voor de Zwitserse Viktorija Golubic: 6-3 7-5. Daarmee behaalde de nummer tien van de wereldranglijst een dubbele overwinning. Met haar triomf in Linz verzekerde Cibulkova zich van een ticket voor de WTA Finals eind deze maand in Singapore.

Door ANP - 16-10-2016, 16:37 (Update 16-10-2016, 16:37)

Voor Cibulkova was het dit jaar haar derde WTA-titel en haar zevende eindzege in totaal. Eerder dit seizoen zegevierde ze ook al Katowice en Eastbourne. Golubic daarentegen kon haar eerste titel eerder dit jaar in Gstaad geen passend vervolg geven in haar tweede finale in het WTA-circuit.