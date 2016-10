Leezer: ineens was sprookje uit

ANP Leezer: ineens was sprookje uit

DOHA - Tom Leezer keek zondag in de wegwedstrijd bij de WK wielrennen met nog iets meer dan een kilometer te gaan maar eens om en dacht: ,,Het zal toch niet waar zijn.'' De renner die normaal gesproken in de kleuren van LottoNL-Jumbo fietst, reed alleen voorop na een hapering van de groep waaruit hij met iets meer dan twee kilometer voor de boeg was ontsnapt. ,,Het was het juiste moment. Niki (Terpstra) had het voor me geprobeerd en dat had al tot wat onrust geleid. Ik versnelde en gebruikte een motor voor me als mikpunt. Toen ik de eerste keer omkeek dacht ik al: zo, dat is een mooi gat.''

Door ANP - 16-10-2016, 16:40 (Update 16-10-2016, 16:40)

Het bleek uiteindelijk niet genoeg voor de dertigjarige Westlander, die iets meer dan 300 meter voor de finish de sprintende groep zag passeren. Daaruit kwam Peter Sagan als wereldkampioen naar voren. ,,Ineens was het sprookje uit. Maar toch, bij je debuut zo'n WK rijden. Dat is mooi'', zei hij bij de NOS.