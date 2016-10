Bokser Poulino: Hart op de tong, granieten vuisten

Foto ANP/Bas Czerwinski Josemir Poulino in een onderonsje met Raymond Joval, na zijn winstpartij afgelopen jaar bij de Ben Bril Memorial.

HEILOO - Josemir Poulino is niet van de omtrekkende bewegingen. De Noord-Hollander gaat altijd recht op zijn doel af, in en buiten de boksring. Met het hart op de tong en vuisten van graniet.

Door Marco Knippenm.knippen@hollandmediacombinatie.nl - 16-10-2016, 23:27 (Update 16-10-2016, 23:27)

Tijdens de persconferentie afgelopen woensdag was er de gebruikelijke lofzang op de jubilerende Ben Bril Memorial, het boksgala in Carré dat maandagavond voor de tiende keer plaatsheeft. Totdat Poulino het woord kreeg. Toen was het snel gedaan met de complimenten.

In tegenstelling tot Rafik Harutjunjan, die als eerste Nederlander...