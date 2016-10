Golfer Steele wint na sterke eindsprint

NAPA - Golfer Brendan Steele heeft zondag het Safeway Open, het openingstoernooi van de Amerikaanse PGA Tour, gewonnen. De Amerikaan deed dat in de geest van de door hem zo geliefde wielersport, met een felle eindsprint. Steele, de dagen ervoor niet gezien in de top van de ranglijst, kwam in Napa, Californië tot birdies op de laatste drie holes en een slotronde van 65, zeven onder par. Met zijn totaal van 270 slagen na vier dagen hield hij landgenoot Patton Kizzire één slag achter zich.

Door ANP - 17-10-2016, 7:40 (Update 17-10-2016, 7:40)

De Engelsman Paul Casey werd derde op twee slagen van de 33-jarige Steele, die door zijn overwinning een miljoen euro mee naar huis mocht nemen. Het was zijn tweede overwinning op de PGA Tour, vijf jaar nadat hij het Texas Open won.