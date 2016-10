Haase naar tweede ronde in Antwerpen

ANTWERPEN - Robin Haase heeft zijn goede vorm uit zijn laatste twee challengertoernooien meegenomen naar het ATP-toernooi in Antwerpen. De 29-jarige tennisser plaatste zich maandagavond in België overtuigend voor de tweede ronde. De Hagenaar versloeg de vijf jaar oudere Fransman Paul-Henri Mathieu in twee sets: 6-4 6-2. De partij duurde net geen zeventig minuten.

Door ANP - 17-10-2016, 20:10 (Update 17-10-2016, 20:10)

Voor Haase was het zijn vierde zege op rij tegen de nummer 64 van de wereld. Hij verloor nog nooit van de Franse routinier. Eerder dit jaar was Haase in de halve finales van het toernooi in Gstaad net iets beter dan Mathieu: 7-6 (5) 7-6 (2). De Nederlander, zestigste in het mondiale klassement, verloor nadien in de strijd om de titel van de Spanjaard Feliciano López.

Haase schreef eind vorig maand het challengertoernooi van Sibiu in Roemenië op zijn naam. Daarna haalde hij in Rome de finale.

Haase speelt in Antwerpen in de tweede ronde tegen de Italiaan Andreas Seppi, de nummer 100 van de wereldranglijst.