Indians één zege af van World Series

TORONTO - De honkballers van de Cleveland Indians zijn nog één zege verwijderd van de World Series, de strijd om de titel in de Amerikaanse profcompetitie MLB. De Indians wonnen maandag bij de Toronto Blue Jays met 4-2. De stand in de best-of-seven serie kwam daarmee, na twee eerdere nipte overwinningen in Cleveland, op 3-0.

Door ANP - 18-10-2016, 9:45 (Update 18-10-2016, 9:45)

Cleveland Indians bereikt bij winst van de finale van de American League voor het eerst sinds 1997 de World Series. De laatste keer dat het team de titel veroverde was in 1948.