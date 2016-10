Kyrgios zoekt professionele hulp

ANP Kyrgios zoekt professionele hulp

MELBOURNE - De Australische tennisser Nick Kyrgios gaat professionele hulp zoeken om zijn temperament op en buiten de baan in te dammen. ,,Nick begrijpt de impact van zijn handelingen, hij heeft berouw getoond en is bereid eraan te werken'', meldde de Australische tennisbond dinsdag. Wanneer de 21-jarige Kyrgios zich laat behandelen door een sportpsycholoog dan is de spelersorganisatie ATP bereid de schorsing van acht weken, die hij kreeg wegens onsportief gedrag, terug te brengen tot drie weken.

Door ANP - 18-10-2016, 9:47 (Update 18-10-2016, 9:47)

Kyrgios kreeg de straf maandag naar aanleiding van zijn gedrag in een partij vorige week bij de Masters in Shanghai tegen de Duitser Alexander Zverev. De Australiër bood geen serieuze tegenstand, naar eigen zeggen omdat hij fysiek en mentaal gesloopt was na een lang seizoen. Ook beledigde hij een toeschouwer. ,,Nicks gezondheid staat voorop, wij vinden het onze verantwoordelijkheid hem te helpen'', luidde het in de verklaring van de tennisbond.