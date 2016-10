Het is niet de Tour van Dumoulin

MAASTRICHT - Het parcours van de Ronde van Frankrijk is volgend jaar niet op het lijf van Tom Dumoulin geschreven. ,,Het is niet mijn ideale Tour", reageert hij dinsdag op het rittenschema van de Tour in 2017. ,,Ik zou veel meer tijdritkilometers willen. En dat valt een beetje tegen. Aan de andere kant is de Tour niet super lastig wat betreft hoeveelheid beklimmingen. Er zijn slechts drie ritten met finish bergop en dat zou niet in mijn nadeel zijn."

Deelnemers aan de Tour fietsen volgend jaar slechts 36 kilometer tegen de klok, verdeeld over een proloog en tijdrit op de voorlaatste dag. Dumoulin zou tijdens de proloog in Düsseldorf de gele trui kunnen pakken maar hij weet nog niet of hij aan de start verschijnt. ,,Het is nog niet zeker of ik wel de Tour ga rijden. Ik maak pas een keuze als alle parcoursen bekend zijn", denkt de Limburger ook nog aan de Giro en Vuelta. ,,Dat zal in januari zijn.''

Mocht Dumoulin voor de Tour kiezen, dan weet de Limburger niet of hij kans maakt op het geel na de proloog in Düsseldorf. ,,Als ik de Tour zou rijden en ik zou voor het klassement gaan, wordt het heel moeilijk om het geel te pakken. Want als ik me focus op een klassement, zullen mijn korte tijdritten eronder lijden. In dit scenario zal ik mij meer gaan toeleggen op klimwerk en dat zal automatisch ten koste gaan van mijn vlakke tijdrit."

Dumoulin sluit ook niet uit dat hij twee grote ronden gaat combineren. ,,Dan rijd ik er eentje voor het klassement. Ik sta er open in. De Tour heeft mij niet overtuigd."