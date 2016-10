Dubbeldam mag nog even genieten van Zenith

ERMELO - Springruiter Jeroen Dubbeldam mag nog even gebruik blijven maken van zijn favoriete paard Zenith. Het pronkstuk van het Springpaarden Fonds Nederland (SFN) zou na Rio 2016 worden verkocht. De internetveiling, die op 21 september afliep, leverde echter niet het gewenste bod op. SFN besloot daarop Zenith terug te kopen voor 850.000 euro om te voorkomen dat het toppaard onder de prijs van eigenaar zou veranderen.

Door ANP - 18-10-2016, 16:57 (Update 18-10-2016, 16:57)

SFN probeert nu alsnog het beoogde bedrag voor Zenith binnen te krijgen. Dubbeldam mag in de tussentijd op het paard blijven rijden, om te beginnen komend weekeinde in het Deense Odense. ,,Het lijkt me met het oog op een mogelijke verkoop niet verstandig om Zenith nu op stal te laten staan'', liet SFN-directeur Jacob Melissen dinsdag weten. ,,Jeroen heeft het paard goed in training gehouden, dus het zou zonde zijn om Zenith niet meer in te zetten.''

Dubbeldam is met Zenith regerend wereld- en Europees kampioen, zowel individueel als met de nationale equipe. De combinatie haalde in Rio net niet de olympische barrage. Dubbeldam en Zenith vormen sinds 2011 een duo.