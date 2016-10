Tijdrittalent Mathis naar Katoesja

MOSKOU - De Duitse wielrenner Marco Mathis fietst de komende twee jaar voor het Russische wielerteam Katoesja-Alpecin. Mathis (22) veroverde vorige week in Doha de wereldtitel tijdrijden bij de beloften. Katoesja had zich eerder al versterkt met Tony Martin, de Duitser die de wereldtitel tijdrijden bij de profs voor de vierde keer in zijn loopbaan opeiste in Qatar.

De komst van Alpecin als tweede naamsponsor heeft Katoesja's interesse in Duitse renners vergroot. Eerder legde het team ook Rick Zabel vast. Mathis leert zijn nieuwe ploeggenoten, onder wie de Nederlander Maurits Lammertink, volgende week kennen tijdens een vierdaagse stage in Italië.