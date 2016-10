Tennisser Haase verliest van Seppi

ANTWERPEN - Tennisser Robin Haase is woensdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het toernooi van Antwerpen. Hij moest zijn meerdere erkennen in de Italiaan Andreas Seppi (5-7 5-7).

Door ANP - 19-10-2016, 18:01 (Update 19-10-2016, 18:01)

Haase kwam in beide sets terug van een achterstand maar verloor bij een achterstand van 6-5 zijn service. De beste Nederlandse tennisser was in de eerste ronde nog wel de Fransman Paul-Henri Mathieu de baas gebleven (6-4 6-2).

Haase arriveerde in goede vorm in Antwerpen. De nummer zestig van de wereldranglijst schreef eind vorig maand het challengertoernooi van Sibiu in Roemenië op zijn naam. Daarna haalde hij in Rome de finale. Seppi is afgezakt naar de honderdste positie van de mondiale tennisladder.