ANP Valverde nog drie jaar bij Movistar

MADRID - De Spaanse wielrenner Alejandro Valverde (36) heeft zijn contract bij de Spaanse ploeg Movistar met twee jaar verlengd tot het einde van 2019. Valverde is bij de Spaanse equipe met Nairo Quintana een van de kopmannen. Movistar roemt hem donderdag om zijn complete en consistente rijstijl. En ondanks zijn leeftijd kan Valverde nog jaren mee, denkt de ploegleiding.

Door ANP - 20-10-2016, 9:54 (Update 20-10-2016, 10:05)

Quintana verlengde zijn contract bij Movistar eerder al tot eind 2019, evenals de gelijknamige hoofdsponsor van de ploeg.

Valverde is prof sinds 2002 en won sindsdien onder andere negen etappes in de Ronde van Spanje. In 2009 was hij eindwinnaar in de Vuelta. Bovendien was hij drie keer de snelste in Luik-Bastenaken-Luik. Sinds 2011 rijdt hij in dienst van Movistar.