Chinese wielrenner Cheng (29) met pensioen

BERLIJN - Wielrenner Ji Cheng neemt na tien jaar afscheid van het profpeloton. De Ronde van Hainan die zaterdag begint, wordt de laatste wedstrijd van de 29-jarige Chinees uit de ploeg van Giant-Alpecin.

Door ANP - 20-10-2016, 13:04 (Update 20-10-2016, 13:04)

Cheng maakte in 2014 geschiedenis als de eerste Chinese renner in de Ronde van Frankrijk. Hij eindigde er als laatste. Een jaar later maakte hij naam nadat hij de eerste Chinees werd die de finish haalde in alle drie de grote ronden. Een profzege ontbreekt echter op zijn erelijst.

De renner kiest voor een gezinsleven in zijn thuisland, laat hij weten in een verklaring. ,,Fysiek kan ik nog wel een paar jaar op hoog niveau doorgaan maar nu ik ouder word, heb ik andere doelen in het leven. Ik ben pas vader geworden. Ik heb besloten om me te concentreren op een ander leven en om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn gezin.''

Zijn Nederlandse trainer Rudi Kemna herinnert Cheng als een van meest gerespecteerde en toegewijde leden uit zijn ploeg.