Gommers en Oostwouder stranden op EK

ANP Gommers en Oostwouder stranden op EK

BOEDAPEST - Tafeltennissers Rajko Gommers en Ewout Oostwouder zijn donderdag al in de eerste ronde van het dubbelspel op de EK in Boedapest uitgeschakeld. Beide Nederlanders waren niet opgewassen tegen Stefan Fegerl en Joao Monteiro. Het duo uit Oostenrijk en Portugal zegevierde met 4-1 (7-11 11-8 11-4 11-9 11-9). Beide Nederlanders strandden woensdag al in de kwalificaties voor het enkelspel.

Door ANP - 20-10-2016, 13:14 (Update 20-10-2016, 13:14)