ANP Alleen Li Jie verder bij EK tafeltennis

BOEDAPEST - Tafeltennisster Li Jie heeft donderdag de tweede ronde bereikt bij de Europese kampioenschappen in Boedapest. Li Jie was veel te sterk voor de Sloveense Manca Fajmut: 11-4 11-3 11-4 11-5.

Door ANP - 20-10-2016, 17:19 (Update 20-10-2016, 18:05)

In de volgende ronde speelt de van oorsprong Chinese vrijdagmiddag tegen Szandra Pergel. De Hongaarse zorgde voor een verrassing door de Poolse Natalia Partyka uit te schakelen, de viervoudig paralympisch kampioene die ook in Rio zowel op de Olympische Spelen als de Paralympische Spelen uitkwam. Partyka mist een onderarm.

Li Jie is meteen ook de enig overgebleven Nederlandse deelnemer aan de EK. Britt Eerland strandde donderdag in het enkel- en gemengddubbelspel. De Russische Jana Noskova was in vijf games te sterk voor de Schiedamse: 12-14 11-5 11-1 12-10 11-9. In het dubbel vloog Eerland er met Laurens Tromer in de tweede ronde uit. De Portugees Joao Monteiro en zijn Roemeense partner Danilea Monteiro Dodean wonnen met 12-10 11-4 11-8.

Monteiro was ook medeverantwoordelijk voor de uitschakeling in de eerste ronde van de Nederlanders Rajko Gommers en Ewout Oostwouder. Met de Oostenrijker Stefan Fegerl aan zijn zijde schakelde de Portugees het Nederlandse koppel in vijf games (11-7 8-11 11-4 11-9 11-9) uit.