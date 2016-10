Skiester Maze neemt afscheid

SÖLDEN - Tweevoudig olympisch kampioene Tina Maze gaat haar skiloopbaan beëindigen. De Sloveense wil deze winter alleen nog uitkomen in een wereldbekerwedstrijd in haar vaderland. ,,Ik wil alleen nog een keer voor mijn vrienden en familie in actie komen'', zei Maze donderdag in Sölden waar het wereldbekerseizoen dit weekeinde van start gaat.

Door ANP - 20-10-2016, 19:50 (Update 20-10-2016, 19:50)

Maze (33) had afgelopen winter al een pauze ingelast en geen wedstrijden geskied. Sinds 1999 kwam ze in 400 wereldbekerwedstrijden uit, waarvan ze er 26 won. In 2013 won ze de algemene wereldbeker met een record aantal punten. In Sotsji pakte ze het jaar erop olympisch goud op de afdaling en reuzenslalom. Ook bezit ze vier wereldtitels. Het afscheid van Maze zou in januari in Maribor moeten plaatsvinden.