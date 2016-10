Achtervolgers missen brons bij EK baan

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - De Nederlandse achtervolgers zijn er donderdag bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines niet in geslaagd brons te pakken.

Door ANP - 20-10-2016, 20:35 (Update 20-10-2016, 22:06)

In de strijd om de derde plek werden Jan-Willem van Schip, Roy Pieters, Roy Eefting en Dion Beukeboom ingehaald door de Britten, die met een jonge ploeg naar Saint-Quentin-en-Yvelines zijn afgereisd. In de finale was Frankrijk te sterk voor Italië.

Nederland veroverde tot nu toe twee medailles: Kirsten Wild won woensdag de afvalkoers, Wim Stroetinga pakte brons op scratch.