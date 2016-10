Tweede medaille voor Wild bij EK baan

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - Kirsten Wild heeft donderdag haar tweede medaille verdiend bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines. Na het goud op de afvalkoers woensdag, pakte de Zwolse nu het brons op het onderdeel scratch.

Door ANP - 20-10-2016, 21:46 (Update 20-10-2016, 22:22)

Wild kon niet voorkomen dat de ontsnapte Litouwse Ausrine Trebaite het goud opeiste. In de sprint om plaats twee moest de Zwolse de Britse Elinor Barker voor zich dulden. Wild was vorig jaar nog tweede, achter de Britse Laura Trott die ditmaal ontbrak. Vorige week pakte Wild nog zilver bij de WK op de weg in Doha.

De medaille van Wild betekende de derde voor Nederland nadat woensdag Wim Stroetinga ook al brons had gepakt op scratch.

Goud

Op de teamsprint bij de vrouwen en de ploegachtervolging bij de mannen belandden de Oranjeteams net naast het podium. Shane Braspennincx en Kyra Lamberink verloren de strijd om het brons van de Litouwse vrouwen Migle Marozaite en Simona Krupeckaite. Het verschil bedroeg slecht acht honderdsten van een seconde. Het goud ging naar Russinnen Anastasia Vojnova en Daria Sjmeleva, die in de finale de Franse vrouwen aftroefden.

De achtervolgingsploeg mocht na een knappe 3.58,465 in de eerste ronde op voor brons tegen Groot-Brittannië, dat zich herstelde van een mislukte kwalificatie van woensdag. De Britten bleken in de troostfinale duidelijk te sterk. Jan-Willem van Schip, Roy Pieters, Roy Eefting en Dion Beukeboom werden ingehaald. Het goud was voor de Fransen die de Italianen versloegen.

De Zwitser Loic Perizzolo won de afvalkoers bij de mannen, waar Van Schip, nog vermoeid van zijn eerdere inspanning, als eerste de baan moest verlaten.