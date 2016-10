Britse wielerbaas vertrekt

ANP Britse wielerbaas vertrekt

LONDEN - Directeur Ian Drake van de Britse wielerbond heeft vrijdag zijn afscheid aangekondigd, maar dat heeft volgens een verklaring niks te maken met recente controverses.

Door ANP - 21-10-2016, 11:17 (Update 21-10-2016, 11:17)

De Britse wielerbond heeft een lastig jaar achter de rug. Eerder dit jaar vertrok technisch directeur Shan Shutton al wegens beschuldigingen van discriminerende uitspraken over gehandicapte sporters en seksistische opmerkingen over wielrensters.

De bond is bovendien verzeild geraakt in beschuldigingen over het gebruik van prestatiebevorderende medicijnen bij de Britse wielerploeg Team Sky. Tourwinnaar Bradley Wiggins van Sky kreeg om medische redenen toestemming voor het gebruik van de geneesmiddelen, maar toch bestaan er vermoedens over schending van dopingregels.

Drake laat vrijdag weten dat hij zijn beslissing al enige tijd geleden heeft genomen. ,,Het was een moeilijk jaar, maar mijn keuze staat los van alle beschuldigingen. Het is gewoon het juiste moment'', voegde hij aan zijn verklaring toe.