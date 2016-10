Kerber in poule met Halep bij WTA Finals

SINGAPORE - Tennisster Angelique Kerber is bij de WTA Finals in Singapore ingedeeld met de Roemeense Simona Halep. De Duitse nummer één van de wereldranglijst is door de loting op vrijdag bovendien gekoppeld aan de Amerikaanse Madison Keys en de Slovaakse Dominika Cibulkova.

Door ANP - 21-10-2016, 14:23 (Update 21-10-2016, 14:23)

Titelverdedigster Agnieszka Radwanska neemt het als groepshoofd op tegen de Tsjechische Karolina Pliskova en de Spaanse Garbine Muguruza. De vierde speelster in hun groep wordt de Russin Svetlana Koeznetsova of de Britse Johanna Konta.

De Amerikaanse Serena Williams is de grote afwezige in Singapore. De vijfvoudig winnares van de WTA Finals en nummer twee van de wereld zette wegens blessureleed al eerder een punt achter haar seizoen.

Het lucratieve eindtoernooi van het seizoen begint zondag en duurt een week. De eerste twee uit elke poule stoten door naar de halve finales.