ANP Li Jie moeiteloos ronde verder op EK

BOEDAPEST - Tafeltennisster Li Jie heeft zich vrijdag geplaatst voor de derde ronde bij de Europese kampioenschappen in Boedapest. De als vijfde geplaatste Nederlandse was duidelijk te sterk voor de Hongaarse Szandra Pergel.

Door ANP - 21-10-2016, 15:45 (Update 21-10-2016, 15:45)

De Hongaarse had een dag eerder voor een verrassing gezorgd door de uitschakeling van de Poolse Natalia Partyka, de viervoudig paralympisch kampioene die ook in Rio zowel op de Olympische Spelen als de Paralympische Spelen uitkwam. Vrijdag had Pergel echter lang geen antwoord op het verdedigende spel van Li Jie.

De Nederlandse tafeltennisster pakte met groot verschil de eerste drie games en moest alleen de vierde game aan de Hongaarse laten. Daarna stelde ze orde op zaken: 11-411-3 11-4 5-11 11-3.