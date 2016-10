Van den Berg door, Lavreysen sneuvelt

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - Roy van den Berg heeft donderdag in de kwalificatie voor de 200 meter sprint (tijdrit) met 9,841 de zesde tijd neergezet. Dat was 0,145 langzamer dan de snelste tijd van de voorronde, van de Rus Pavel Jakoesjevski die een gemiddelde snelheid van meer dan 74 kilometer per uur noteerde. De Nederlandse wielrenner kwalificeerde zich met zijn rangschikking voor de zestiende finales, later op donderdagmiddag in de Franse plaats Saint-Quentin-en-Yvelines.

Door ANP - 21-10-2016, 15:53 (Update 21-10-2016, 15:53)

Harrie Lavreysen overleefde de kwalificatie niet. Hij werd negentiende en kwam met een tijd van 10,089 vijftien duizendsten tekort om door te gaan.