ANP Verstappen derde in eerste training Austin

AUSTIN - Max Verstappen heeft vrijdag de derde tijd geklokt bij de eerste vrije training van de Grand Prix van Amerika. Op het circuit van de Amerika's in Austin was de Nederlander in de Red Bull de best-of-the-rest achter de twee coureurs van Mercedes. Verstappen zette 1.39,07 op de klok en was daarmee 1,951 langzamer van Lewis Hamilton. De Brit bleef zijn teamgenoot Nico Rosberg uit Duitsland 0,351 voor.

Door ANP - 21-10-2016, 19:04 (Update 21-10-2016, 19:04)

Verstappen liet vooraf weten dat hij het van de afstelling van de auto moet hebben in Austin. ,,Een goede afstelling is hier nog belangrijker dan op andere banen, omdat er veel verschillende bochten in het circuit zitten'', keek hij op zijn website vooruit.

In de eerste deel van de training lukte het de negentienjarige Nederlander niet om een snelle tijd neer te zetten. Pas tegen het einde kwam hij met een ronde die net iets sneller was die van Kimi Raïkkönen in de Ferrari. Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo bleef steken op de zevende tijd op 2,535 van Hamilton.