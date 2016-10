Verstappen sluit training af op vijfde plek

ANP Verstappen sluit training af op vijfde plek

AUSTIN - Max Verstappen heeft nog wel wat werk te verrichten na de tweede vrije training bij de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Nederlandse coureur van Red Bull klokte vrijdag op het Circuit of the America's in Austin de vijfde tijd en moest 0,900 toegeven op de snelste tijd van Nico Rosberg. Daarmee gaf hij wel minder toe op de Mercedes-coureurs dan de 1,951 seconden in de eerste training.

Door ANP - 21-10-2016, 23:20 (Update 21-10-2016, 23:57)

De Duitse leider in het WK was met 1.37,358 de snelste en was daarmee een fractie beter dan zijn ploeggenoot Lewis Hamilton eerder op de dag in de eerste training. Hamilton bleef in de tweede training steken op 1.37,649 en moest daardoor de ploeggenoot van Verstappen, Daniel Ricciardo voor laten gaan. De Australiër gaf slechts 0,206 toe op Rosberg en liet zien dat het met de snelheid van de Red Bulls wel goed zit op het bochtige circuit in Texas.

Verstappen zette vroeg in de tweede training zijn snelste ronde neer. Later had de negentienjarige Nederlander moeite met zijn banden.

Vol vertrouwen

,,Het ging niet slecht vandaag'', liet hij na afloop van de eerste trainingsdag weten op Verstappen.nl. ,,Mijn korte run ging niet fantastisch, dus ik besloot om veel afstellingen terug te laten zetten zoals die tijdens de eerste vrije training waren. Daarom duurde het wat langer voor ik weer de baan op kon. Tijdens de lange run ging alles prima, dus ik ben vol vertrouwen voor zaterdag.''

Verstappen onderstreepte het belang van de snellere bochten in de eerste sector en de langzamere bochten in de tweede en derde sector op het circuit. ,,We rijden daarom met veel downforce. Het zal moeilijk worden om het gevecht met Mercedes aan te gaan, maar we gaan ons best doen en zien wel waar we eindigen. Uiteraard proberen we zondag het podium weer te halen, maar het is nu eerst belangrijk om zaterdag een goede kwalificatie te rijden.''