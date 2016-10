Márquez na gok op pole in Australië

ANP Márquez na gok op pole in Australië

PHILLIP ISLAND - De Spaanse Honda-coureur Marc Márquez begint zondag in de Grand Prix van Australië vanaf pole in de MotoGP-klasse. De kersverse wereldkampioen ging het best om met de wisselende weersomstandigheden op Phillip Island. Op de na weer een regenbui opdrogende baan koos Márquez ondanks donkere wolken voor zogenoemde slicks en realiseerde vervolgens veruit de snelste tijd.

Door ANP - 22-10-2016, 8:43 (Update 22-10-2016, 9:15)

Márquez verzekerde zich vorige week in de GP van Japan dankzij het uitvallen van zijn naaste concurrenten Valentino Rossi en Jorge Lorenzo van de wereldtitel in de hoogste motorsportklasse. De Brit Cal Crutchow (Honda) eiste zaterdag de tweede plaats op, de derde tijd kwam op naam van de Spanjaard Pol Espargaro op zijn Yamaha. ,,Ik dacht dat ik het risico wel kon nemen want het circuit lag er op dat moment droog bij'', verklaarde Márquez, die voor de 65e keer in zijn loopbaan als motorracer vanaf pole mag vertrekken. ,,Nu maar eens bekijken hoe het weer morgen wordt.''

Lorenzo (Yamaha) kwam niet verder dan de twaalfde tijd, zijn teamgenoot Rossi strandde voortijdig in de kwalificaties en vertrekt zondag vanaf P15. Sinds de invoering van het nieuwe kwalificatieformat in 2013 overkwam de Italiaan dat nog nooit.

Bo Bendsneyder, uitkomend in de Moto3-klasse voor het team Red Bull KTM Ajo, herstelde zich van zijn mislukte kwalificatie vorige week in Japan. Op het circuit van Motegi mocht de 17-jarige Rotterdam pas vanaf de 27e positie starten, op Phillip Island was hij in de kwalificaties goed voor de twaalfde tijd.