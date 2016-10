Kangert grijpt macht in Abu Dhabi

ANP Kangert grijpt macht in Abu Dhabi

ABU DHABI - De Est Tanel Kangert heeft zaterdag de Ronde van Abu Dhabi naar zijn hand gezet. Hij won een bergrit over 150 kilometer in en rond de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten met een aankomst bergop. Kangert, die uitkomt voor Astana, bleef op de 11 kilometer lange slotklim naar Jebel Hafeet alleen over op kop. Op 17 seconden volgde de Ier Nicholas Roche (Sky). De Eritreër Mekseb Debesay werd derde. Kort achter hem finishten ook de Spanjaard Alberto Contador en de Italiaan Vincenzo Nibali. Martijn Tusveld was op de negende plaats de beste Nederlander.

Door ANP - 22-10-2016, 15:23 (Update 22-10-2016, 15:23)

Kangert nam de leiderstrui over van de Brit Mark Cavendish. Hij heeft in het klassement 21 seconden voorsprong op Roche. De Ronde van Abu Dhabi wordt dit jaar voor de tweede keer verreden. De vierdaagse etappekoers eindigt zondag.