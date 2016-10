Van Aert beste in Boom na val Van der Poel

BOOM - Wout van Aert heeft zaterdag in de Niels Albert Cross in Boom Mathieu van der Poel geklopt. De Belgische wereldkampioen profiteerde maximaal van de valpartij van Van der Poel in de voorlaatste ronde en stoomde solo op de finish af. De Nederlander werd tweede voor zijn ploeggenoot Wietse Bosmans.

Door ANP - 22-10-2016, 16:39 (Update 22-10-2016, 16:39)

Voor Van Aert is het al de zevende zege van het seizoen. De Belg was heer en meester in het veldrijden totdat Van der Poel twee weken geleden zijn comeback maakte. De Nederlander klopte Van Aert bij de Superprestige-koersen in Gieten en Zonhoven. De Belg was op zijn beurt vorige week zondag weer de beste in Ruddervoorde.

Lars van der Haar, die de eerste editie van de Niels Albert Cross vorig jaar op zijn naam schreef, was zaterdag niet van de partij. De Nederlander is nog op de weg terug na een hamstringblessure en wilde zich concentreren op de eerste wereldbekerwedstrijd zondag in Valkenburg.