Beukeboom gaat op voor EK-brons

ANP Beukeboom gaat op voor EK-brons

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - Dion Beukeboom maakt zaterdagavond kans zijn bronzen medaille op het EK baanwielrennen te prolongeren. Bij de individuele achtervolging over 4 kilometer zette de 27-jarige Nederlander in Saint-Quentin-en-Yvelines op de kwalificatie met 4.20,298 de derde tijd neer. Beukeboom, op het EK van vorig jaar ook al derde op het onderdeel achtervolging, neemt het in de race om het brons op tegen de Pool Daniel Staniszewski. Die klokte de vierde tijd (4.20,585).

Door ANP - 22-10-2016, 17:10 (Update 22-10-2016, 17:23)

De finale gaat tussen de Italiaan Filippo Ganna en de Fransman Corentin Ermenault.

Bij de sprint voor de vrouwen heeft Kyra Lamberink zich geplaatst voor de kwartfinales. In de achtste finale delfde de jonge Hardenbergse zaterdagmiddag aanvankelijk het onderspit tegen de Duitse Pauline Grabosch. In de herkansing, met Olena Starikova uit Oekraïne en de Britse Rachel James, legde Lamberink de kilometer als snelste af. In de laatste ronde haalde ze een gemiddelde snelheid van 60 kilometer per uur.

Lamberink komt in de kwartfinale, die zaterdagavond wordt verreden, uit tegen Tania Calvo Barbero. De Spaanse was in de achtste finale te sterk voor de andere Nederlandse deelneemster, Hetty van de Wouw. Die redde het in de herkansing ook niet tegen Helena Casas Roige uit Spanje en de Litouwse Migle Marozaite.