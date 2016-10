Zwemmer Puts plaatst zich met record voor WK

AKEN - Jesse Puts heeft op het ISF in het Duitse Aken het Nederlands record op de 50 meter vrije slag uit de boeken gezwommen.

Door ANP - 22-10-2016, 17:45 (Update 22-10-2016, 17:45)

Puts noteerde met 21,17 de beste tijd in het 25-meterbad en was daarmee sneller dan Johan Kenkhuis, die op het EK kortebaanzwemmen in 2005 in Triëst 21,41 noteerde en daarmee brons haalde.

Voor de 22-jarige Puts betekende de toptijd op het 'Internationales Schwimmfestival' dat hij zich heeft geplaatst voor het WK kortebaanzwemmen begin december in Windsor (Canada).