Hamilton pakt pole in VS, Verstappen vierde

AUSTIN - Lewis Hamilton vertrekt zondag van poleposition tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. De coureur van Mercedes reed zaterdag met 1.34,999 het snelste rondje en bleef zijn teamgenoot Nico Rosberg met 0,216 voor op het Circuit of the Americas in Austin.

Door ANP - 22-10-2016, 21:13 (Update 22-10-2016, 21:41)

Max Verstappen start vanaf de tweede startrij. De Nederlandse Red Bull-coureur die eerder op de dag nog de snelste tijd had neergezet in de laatste vrije training, bleef 0,748 verwijderd van de toptijd van Hamilton. Dat was goed voor de vierde tijd. Naast Verstappen staat zijn teamgenoot Daniel Ricciardo die een fractie sneller was. Achter de Red Bulls staan de twee Ferrari's van Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel.

,,Het willen voor de Ferrari's blijven en dat is sowieso het doel in de race'' zei Verstappen tegen Ziggo Sport. ,,Hoe verder je naar voren staat hoe beter. In mijn laatste rondje had ik een paar dingen niet moeten doen. Hierdoor kreeg ik in de laatste bocht heel veel overstuur. Het was niet echt een topronde.''

Verstappen kreeg in Austin forse kritiek te verduren van zijn collega's. Die hekelden de agressief verdedigende rijstijl van de Nederlander waarop de autosportfederatie FIA de regels voor afwijken van de lijn aanscherpte.