Stroetinga wint eerste marathon

ANP Stroetinga wint eerste marathon

AMSTERDAM - Arjan Stroetinga heeft zaterdagavond op de Amsterdamse Jaap Edenbaan de eerste marathon van het schaatsseizoen gewonnen. De 35-jarige schaatser van Clafis was na 125 rondes in een lange eindsprint te sterk voor de Italiaan Fabio Francolini en schreef zo de openingswedstrijd van de KPN Cup op zijn naam. Het duo ontsnapte in de slotrondes uit de kopgroep, die zich dankzij een ronde voorsprong had afgescheiden van het peloton. De derde plaats was voor Niels Mesu.

Door ANP - 22-10-2016, 21:43 (Update 22-10-2016, 21:43)

,,Ik reed niet zo'n lekkere wedstrijd'', zei Stroetinga na afloop. ,,Dus ik hield me rustig en wilde vooral in de gaten houden wie een rondje had. Bijblijven bij sterke jongens als Francolini en Crispijn Ariëns.''

Bij de vrouwen won net als vorig jaar Francesca Lollobrigida (25). De Italiaanse schaatsster versloeg na 70 ronden op de Amsterdamse Jaap Edenbaan in de eindsprint Irene Schouten. Doordat Janneke Ensink als derde eindigde, was het podium exact hetzelfde als vorig jaar.