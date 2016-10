Drie podiumplaatsen op EK baanwielrennen

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - Op de vierde en voorlaatste dag van de EK baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines, heeft de Nederlandse equipe drie podiumplaatsen gehaald. Kirsten Wild (omnium) en Roy van den Berg (sprint) wonnen zaterdag zilver, terwijl Dion Beukeboom (individuele achtervolging) brons in de wacht sleepte.

Door ANP - 22-10-2016, 23:06 (Update 22-10-2016, 23:06)

Van den Berg bereikte met een gelukje de finale, omdat zijn tegenstrever in de halve finale, de Duitser Eric Engler, gediskwalificeerd werd. De Duitser was over drie races sneller, maar week in de laatste 200 meter af van zijn lijn. In de finale verloor de 28-jarige Nederlander in twee races van de Rus Pavel Jakoesjevski.

Wild lag na twee onderdelen op de omnium op koers voor een gouden medaille, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een tweede plaats. Beukeboom kreeg een bronzen medaille omgehangen bij de individuele achtervolging, doordat hij de wedstrijd om de derde en vierde plaats won van de Pool Daniel Staniszewski.

Voor de sprintvrouwen was er geen succes. De Spaanse Tania Calvo Barbero was plaaggeest voor zowel Hetty van de Wouw in de achtste finale, als Kyra Lamberink in de kwartfinale. Lamberink kwam uiteindelijk niet verder dan de achtste plaats.