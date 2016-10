Dreiging op schaatsstaking niet weg

GRONINGEN - De kans bestaat nog steeds dat de beste Nederlandse schaatsers in staking gaan. Het geschil met de nationale bond KNSB is zaterdag na een vergadering nog niet opgelost. In een poging alsnog tot elkaar te komen, gaan beide partijen maandag verder in gesprek.

Door ANP - 22-10-2016, 23:22 (Update 22-10-2016, 23:22)

Komende vrijdag al begint in Groningen het nieuwe seizoen met de KNSB Cup, die als kwalificatie geldt voor de eerste wereldbekers en de NK afstanden. Ploegen, schaatsers en sponsoren overwegen nog steeds niet mee te doen als de bond hen niet financieel tegemoet komt.

De KNSB leed in het afgelopen boekjaar een verlies van 2,7 miljoen euro. Dankzij forse bezuinigingen heeft de inkrimpende schaatsbond, die al afscheid nam van 30 procent van het personeel, een sluitende begroting kunnen opstellen. Maar de grote ploegen en topschaatsers zijn nog niet akkoord.

Sven Kramer

Boegbeeld Sven Kramer liet eerder weten dat het vertrouwen in de KNSB-leiding niet groot meer is. Volgens de Friese grootmeester behoort een motie van wantrouwen of een staking onder de topschaatsers zeker tot de mogelijkheden om de directie op andere gedachten te brengen.

Volgens Bert Jonker, eigenaar van Team Clafis en voorzitter van de vereniging van professionele schaatsploegen, zullen alle Nederlandse toppers die verenigd zijn in merkenteams vrijdag niet starten op de KNSB Cup als er geen akkoord is. Hij overweegt zelfs een alternatieve wedstrijd te organiseren voor de selectie voor de wereldbekers. ,,Je moet toch een wedstrijd houden om een selectie te maken. Ik voel er wel voor om dat met een bevoegde jury te doen", dreigde hij voor de microfoon van de NOS.

Schrappen

Theo Fledderus, directeur bestuurder KNSB, reageerde zaterdag in een persbericht op het uitblijven van een akkoord. ,,Als KNSB staan we voor alle schaatsliefhebbers en voor alle disciplines. Voor ons staat voorop dat we geen activiteiten schrappen die schaatsend Nederland raken, denk aan wedstrijden, topsportprogramma’s en opleidingen voor trainers. Positieve resultaten in het eerste kwartaal maakten het mogelijk om deze partijen vergaand tegemoet te komen. Ik wil benadrukken dat al onze activiteiten erop zijn gericht om het gesprek met deze partijen op gang te houden en de start van het schaatsseizoen te borgen."