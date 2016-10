Crutchlow snelste in Grand Prix Australië

PHILLIP ISLAND - Cal Crutchlow heeft zondag de Grand Prix van Australië in de MotoGP-klasse op zijn naam geschreven. Op het circuit van Phillip Island zegevierde de Britse Honda-coureur in de zestiende WK-manche voor de Italiaan Valentino Rossi (Yamaha) en de Spanjaard Maverick Viñales (Suzuki).

Door ANP - 23-10-2016, 11:09 (Update 23-10-2016, 12:04)

Zesvoudig wereldkampioen Rossi reed vlak achter Crutchlow en probeerde hem meermaals in te halen. De Brit liet zich niet gek maken en kwam als eerste over de finish in een tijd van 48,543 seconden. Rossi kwam 4,218 seconden later over de meet.

De Spaanse coureur Marc Márquez van renstal Honda, die al zeker is van de wereldtitel, begon zondag vanaf pole. Hij reed aan kop toen hij in een bocht in de negende ronde hard ten val kwam. De Spanjaard belandde naast de baan in het gravel en moest opgeven. Hij gaf een lonkende overwinning uit handen.

Tweede zege

,,Ik ben heel blij voor mijn team en voelde me zelfverzekerd in de race. Zelfs als Marc nog mee zou doen, had ik kunnen winnen'', zei Crutchlow na afloop. Voor de dertigjarige Brit is het zijn tweede zege van het seizoen. In augustus eiste hij nog verrassend de overwinning op in de Grand Prix van Tsjechië. Crutchlow is de eerste Brit ooit die in Australië weet te winnen.

Bo Bendsneyder, uitkomend in de Moto3-klasse voor het team Red Bull KTM Ajo, noteerde zaterdag de tiende tijd. De zeventienjarige Rotterdammer was 10,358 seconden langzamer dan winnaar Brad Binder. De Zuid-Afrikaan wist de Italiaan Andrea Locatelli en de Spanjaard Aron Canet achter zich te houden en veroverde zijn zesde zege van het seizoen.