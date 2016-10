Halep begint sterk aan WTA finals

ANP Halep begint sterk aan WTA finals

SINGAPORE - Simona Halep is zondag met een eenvoudige overwinning aan de WTA Finals in Singapore begonnen. De Roemeense tennisster versloeg in de openingswedstrijd van het prestigieuze toernooi Madison Keys in twee sets. Na ruim een uur spelen moest de Amerikaanse haar verlies nemen: 6-2 6-4.

Door ANP - 23-10-2016, 13:12 (Update 23-10-2016, 13:12)

Halep, de mondiale nummer vier, wist met rake klappen Keys uit haar spel te brengen. De Amerikaanse sloeg maar liefst 41 onnodige fouten bij elkaar, tegenover twaalf voor Halep.

De acht beste tennissters van het seizoen nemen het in Singapore tegen elkaar op. De WTA Finals zijn het afsluitende toernooi van 2016.