Veldrijdster De Jong de beste in Valkenburg

ANP Veldrijdster De Jong de beste in Valkenburg

VALKENBURG - Thalita de Jong heeft zondag de wereldbekercross van Valkenburg gewonnen. De wereldkampioene uit Ossendrecht hield haar landgenote Sophie de Boer en de Belgische Sanne Cant achter zich. Lucinda Brand finishte als vierde. De Jong won met overmacht, ze reed een groot deel van de wedstrijd alleen op kop.

Door ANP - 23-10-2016, 16:17 (Update 23-10-2016, 16:17)

Op de Cauberg gingen De Jong en De Boer er aanvankelijk met zijn tweeën vandoor. In de derde ronde sloten vier rensters aan, maar op een technische strook was het De Jong die versnelde en nooit meer werd teruggezien. De slotronde ging ze in met een voorsprong van 15 seconden op De Boer, die de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Las Vegas had gewonnen. De Jong had de Amerikaanse wedstrijden laten schieten.

Ook een val in de slotronde kon De Jong niet van de winst afhouden. De Boer nam dankzij haar tweede plaats weer de leiding in het wereldbekerklassement. De Française Caroline Mani staat daarin tweede, de Amerikaanse Amanda Miller is derde.